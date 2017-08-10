Кит продвинулся к свободе на 200 метров

Гренландский кит, который ночью застрял в устье реки, вытекающей из озера Большого, что на острове Большой Шантар продвинулся к устью на 200 метров, сообщила ИА «Хабаровский край сегодня» пресс-секретарь КГБУ «Заповедное Приамурье» Марина Чесалина.

— Во время небольшого вечернего прилива он развернулся мордой к устью, продвинулся и затих, — отмечает М. Чесалина. — Видно кит получил большой стресс и обессилил, потому, что на мелководье сильно бился хвостом о камни, чтобы развернуться, и повредил его. Инспекторы нацпарка «Шантарские острова» рассказали, что морское животное сейчас набирается сил. Они надеются, что во время самого сильного прилива, который начнется поздней ночью, кит сможет выбраться из плена.