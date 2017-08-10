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18:39 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Кит продвинулся к свободе на 200 метров

Морское животное затихло и набирается сил, ожидая новый прилив.

Гренландский кит, который ночью застрял в устье реки, вытекающей из озера Большого, что на острове Большой Шантар продвинулся к устью на 200 метров, сообщила ИА «Хабаровский край сегодня» пресс-секретарь КГБУ «Заповедное Приамурье» Марина Чесалина.

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 — Во время небольшого вечернего прилива он развернулся мордой к устью, продвинулся и затих, — отмечает М. Чесалина. — Видно кит получил большой стресс и обессилил, потому, что на мелководье сильно бился хвостом о камни, чтобы развернуться, и повредил его. Инспекторы нацпарка «Шантарские острова» рассказали, что морское животное сейчас набирается сил. Они надеются, что во время самого сильного прилива, который начнется поздней ночью, кит сможет выбраться из плена.

Сейчас поливать кита нет необходимости. Над Шантарами стоит туман и морось, поэтому инспекторы до утра беспокоить «пленника» не будут. Только будут следить, чтобы на животное не напали медведи или кто другой.

Следующая информация о состоянии кита поступит из нацпарка завтрашним утром.

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