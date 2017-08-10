В Екатеринбурге горит жилой дом

В столице Урала загорелся двухэтажный жилой дом на улице Майкопской, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о возгорание поступило в 17:07. К 17:30 пожарные ликвидировали угрозу распространения огня и приступили к тушению. Задействовано 7 единиц техники и более 20 человек личного состава.