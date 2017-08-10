В Екатеринбурге горит жилой дом
На улице Майкопской.
На улице Майкопской.
В столице Урала загорелся двухэтажный жилой дом на улице Майкопской, сообщили «Уралинформбюро» в
Сообщение о возгорание поступило в 17:07. К 17:30 пожарные ликвидировали угрозу распространения огня и приступили к тушению. Задействовано 7 единиц техники и более 20 человек личного состава.
Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Горит кровля дома. Из здания было эвакуировано 15 человек, трое из них дети. Данных о пострадавших нет.