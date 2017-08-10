Мужчина угрожал взорвать жилой дом в Кызылорде
АСТАНА, 10 авг — Sputnik. Взорвать жилой дом по улице Панфилова угрожал мужчина в Кызылорде, сообщает
АСТАНА, 10 авг — Sputnik. Взорвать жилой дом по улице Панфилова угрожал мужчина в Кызылорде, сообщает
Местный житель рассказал о своем намерении по телефону сотрудникам правоохранительных органов, которые сразу же отреагировали на вызов.
«7 августа примерно в 03:20 часов ночи в полицию поступил звонок от неизвестного мужчины. Он сообщил, что взорвет двумя газовыми баллонами и семью гранатами жилой дом. После поступления сигнала на место происшествия незамедлительно были стянуты комплексные силы полиции, однако в ходе обследования территории подозрительных предметов, похожих на взрывные устройства не обнаружено», — сообщили в полиции.
Угрожавшего взорвать дом мужчину задержали полицейские. Выяснилось, что 37-летний кызылординец состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
В настоящее время по факту возбуждено уголовное дело по статье 273 Уголовного кодекса страны и ведется досудебное расследование.
Статья 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.