Мужчина угрожал взорвать жилой дом в Кызылорде

Источник: Sputniknews.kz

Местный житель рассказал о своем намерении по телефону сотрудникам правоохранительных органов, которые сразу же отреагировали на вызов.

«7 августа примерно в 03:20 часов ночи в полицию поступил звонок от неизвестного мужчины. Он сообщил, что взорвет двумя газовыми баллонами и семью гранатами жилой дом. После поступления сигнала на место происшествия незамедлительно были стянуты комплексные силы полиции, однако в ходе обследования территории подозрительных предметов, похожих на взрывные устройства не обнаружено», — сообщили в полиции.

Угрожавшего взорвать дом мужчину задержали полицейские. Выяснилось, что 37-летний кызылординец состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

В настоящее время по факту возбуждено уголовное дело по статье 273 Уголовного кодекса страны и ведется досудебное расследование.