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16:43 (мск), источник: Sputniknews.kz

Мужчина угрожал взорвать жилой дом в Кызылорде

АСТАНА, 10 авг — Sputnik. Взорвать жилой дом по улице Панфилова угрожал мужчина в Кызылорде, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел Кызылординской области.

Источник: Sputniknews.kz

Местный житель рассказал о своем намерении по телефону сотрудникам правоохранительных органов, которые сразу же отреагировали на вызов.

«7 августа примерно в 03:20 часов ночи в полицию поступил звонок от неизвестного мужчины. Он сообщил, что взорвет двумя газовыми баллонами и семью гранатами жилой дом. После поступления сигнала на место происшествия незамедлительно были стянуты комплексные силы полиции, однако в ходе обследования территории подозрительных предметов, похожих на взрывные устройства не обнаружено», — сообщили в полиции.

Угрожавшего взорвать дом мужчину задержали полицейские. Выяснилось, что 37-летний кызылординец состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

В настоящее время по факту возбуждено уголовное дело по статье 273 Уголовного кодекса страны и ведется досудебное расследование.

Статья 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

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