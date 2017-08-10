В МЧС направили вертолет для помощи застрявшему в устье реки киту
МЧС России направляет вертолет со спасателями на остров Большой Шантар в Хабаровском крае для оказания помощи в спасении гренландского кита, застрявшего в устье реки, сообщили в
МЧС России направляет вертолет со спасателями на остров Большой Шантар в Хабаровском крае для оказания помощи в спасении гренландского кита, застрявшего в устье реки, сообщили в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. МЧС России направляет вертолет со спасателями на остров Большой Шантар в Хабаровском крае для оказания помощи в спасении гренландского кита, застрявшего в устье реки, сообщили в
Во время ночного прилива в устье реки, вытекающей из озера Большого на острове Большой Шантар в Хабаровском крае, зашел 13-метровый гренландский кит: ни развернуться, ни выплыть в озеро животное не может.
Специалисты надеются, что кит сможет сам покинуть реку во время ночного прилива, однако разрабатывается и альтернативный план. «В ближайшее время на Большой Шантар вылетит вертолет Дальневосточного регионального
Сейчас киту помогают сотрудники национального парка, кита обливают водой при помощи мотопомп. «Он и сам пытается выбраться на воду, но пока у него это не получается», — рассказали в региональном управлении МЧС.