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18:37 (мск), источник: РИА Новости

В МЧС направили вертолет для помощи застрявшему в устье реки киту

МЧС России направляет вертолет со спасателями на остров Большой Шантар в Хабаровском крае для оказания помощи в спасении гренландского кита, застрявшего в устье реки, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Хабаровскому краю.

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. МЧС России направляет вертолет со спасателями на остров Большой Шантар в Хабаровском крае для оказания помощи в спасении гренландского кита, застрявшего в устье реки, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Хабаровскому краю.

Во время ночного прилива в устье реки, вытекающей из озера Большого на острове Большой Шантар в Хабаровском крае, зашел 13-метровый гренландский кит: ни развернуться, ни выплыть в озеро животное не может.

Специалисты надеются, что кит сможет сам покинуть реку во время ночного прилива, однако разрабатывается и альтернативный план. «В ближайшее время на Большой Шантар вылетит вертолет Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда со спасателями и оперативной группой Главного управления МЧС по Хабаровскому краю. Они отправятся на место, чтобы оценить обстановку и оказать помощь в спасении кита», — сказал собеседник агентства.

Сейчас киту помогают сотрудники национального парка, кита обливают водой при помощи мотопомп. «Он и сам пытается выбраться на воду, но пока у него это не получается», — рассказали в региональном управлении МЧС.

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