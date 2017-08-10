Воронежский адвокат Жанна Храпина получила реальный срок за обман клиента

Источник: Вести - Воронеж

За 250 тыс. рублей Жанна Храпина обещала родным подзащитного повлиять на решение суда и продление домашнего ареста обвиняемому убийстве. В наказание за преступление адвоката отправили в колонию-поселения на 1 год, сообщили в суде корреспонденту «Вести-Воронеж». Это первый реальный срок по многочисленным «делам адвокатов», которые силовики возбуждали за последние 1,5 года.

Жанна Храпина взяла деньги у родных Амила Ганбарова — обвиняемого по делу об убийства в кафе «Лесная сказка». Камрана Мамедли убили 10 декабря 2015 года в кафе «Лесная сказка» на проспекте Патриотов. В преступлении признался его земляк Амил Ганбаров. Его родных и консультировала Жанна Храпина после того, как Амила Ганбарова отпустили из СИЗО под домашний арест.

Храпина стала первым адвокатом, который получил реальный срок за обман клиентов. Её дело — одно из многих в череде тех дел юристов, которые связывают с так называемым «зелёным блокнотом».

На первом этапе следствия Жанна Храпина провела почти 2 месяца в СИЗО. Её отпустили, когда женщина стала сотрудничать со следствием. Дело адвоката породило немало слухов и недостоверной информации. Речь идёт об информации в СМИ, согласно которой Жанна Храпина приходится племянницей судье облсуда Юрию Храпину. По некоторым данным, Жанна Храпина, действительно, в кровном родстве с судьей не состоит, она — супруга умершего родственника Юрия Храпина.

После огласки ситуации с адвокатом в СМИ Президиум областного суда вернул дело об убийстве в кафе «Лесная сказка» для рассмотрения в районный суд, а Амила Ганбарова отправил в СИЗО.