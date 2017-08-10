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16:59 (мск), источник: Tengrinews

Облицовка нового дома рухнула на авто в Алматы

Обрушение облицовки жилого дома в Алматы попало на видео, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Жители микрорайона Калкаман сняли на видео момент обрушения облицовки дома. Все произошло 10 августа около 15.00. Во время сильного ветра с жилого дома начали падать плитки, а затем рухнул целый кусок облицовочного материала.

«Первое обрушение началось в 15.28. Мы начали снимать происходящее на телефон. (…) Мой ребенок домой забежал и сказал: “Мама, на улице буря началась”. Мы начали наблюдать из окна. Сначала одна плитка упала, потом вторая. И когда уже часть облицовки — большой кусок начал падать, мы так испугались. Выбежали на улицу, начали отгонять от того места детей. У нас дома большие, площадь во дворах маленькая, машин много, мы боялись, чтобы из детей никто не пострадал», — рассказала о произошедшем жительница соседнего дома Жанара Узакбаева.

По словам женщины, упавшие плиты разбили несколько автомобилей, но больше всего пострадало авто марки Nissan.

«Мы около часа искали хозяина машины, потом оказалось, что это машина женщины. Сейчас она не знает, куда обращаться. Страховая компания ей отказала в выплате компенсации, так как они сказали, что это форс-мажор. Мы полицию вызвали, пока еще не приехала», — добавила жительница микрорайона Калкаман.

Местные жители сообщили, что дом, у которого обрушилась облицовка, был сдан в 2015 году. По их словам, это не первый случай, когда со стен многоэтажного дома падает облицовочный материал.

«Слава Богу, никто никто не пострадал, потому что когда изначально плитки начали падать, мы, взрослые, отгоняли детей, чтобы они туда не подходили. Конечно же, дети не слушали, но никто не пострадал», — сообщила местная жительница Жанара Узакбаева.

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