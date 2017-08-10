МЧС направляет спасателей на помощь застрявшему в устье реки киту
Во время ночного прилива в устье реки в Хабаровском крае зашел 13-метровый гренландский кит, который позже не смог ни развернуться, ни выплыть в озеро.
Во время ночного прилива в устье реки в Хабаровском крае зашел 13-метровый гренландский кит, который позже не смог ни развернуться, ни выплыть в озеро.
ТАСС, 10 августа. МЧС России направляет вертолет со спасателями на остров Большой Шантар в Хабаровском крае для оказания помощи в спасении гренландского кита, застрявшего в устье реки. Об этом ТАСС сообщили в
Во время ночного прилива в устье реки, вытекающей из озера Большого на острове Большой Шантар в Хабаровском крае, зашел 13-метровый гренландский кит: ни развернуться, ни выплыть в озеро животное не может.
Специалисты надеются, что кит сможет сам покинуть реку во время ночного прилива, однако разрабатывается и альтернативный план. «В ближайшее время на Большой Шантар вылетит вертолет Дальневосточного регионального поисково- спасательного отряда со спасателями и оперативной группой Главного управления МЧС по Хабаровскому краю. Они отправятся на место, чтобы оценить обстановку и оказать помощь в спасении кита», — сказал собеседник агентства.
Сейчас киту помогают сотрудники национального парка, кита обливают водой при помощи мотопомп. «Он и сам пытается выбраться на воду, но пока у него это не получается», — рассказали в региональном управлении МЧС.