Чиновники Севземконтроля попались на крупной взятке

Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следкома РФ по Севастополю.

«Летом 2015 года замначальника управления земельного контроля города Севастополя принял решение о проведении проверки собственника участка по ул. Качинский тупик, который нарушил нормы земельного и градостроительного законодательства при возведении частного дома. Тогда чиновник предложил адвокату, представляющему интересы владельца участка, передать ему 1 млн рублей за занижение объема допущенных при постройке дома нарушений. В период с октября 2015 года по январь 2016 года замначальника Севземконтроля через посредников — адвоката и начальника отдела юридического сопровождения деятельности Севземконтроля — получил часть требуемой им взятки в сумме 300 тыс рублей», — рассказали в пресс-службе.

В ходе проверки сведений, поступивших в правоохранительные органы, причастность указанных лиц к совершению преступлений подтвердилась. По местам жительства подозреваемых, а также в департаменте имущественных и земельных отношений Севастополя проведены обыски. Изъята документация, представляющая интерес для следствия.