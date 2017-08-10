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16:42 (мск), источник: РИА Крым

Чиновники Севземконтроля попались на крупной взятке

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости (Крым). Севастопольские следователи завершили расследование уголовного дело в отношении адвоката Адвокатской палаты города и бывшего начальника отдела юридического сопровождения деятельности Севземконтроля, которые обвиняются в посредничестве во взяточничестве в крупном размере.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следкома РФ по Севастополю.

«Летом 2015 года замначальника управления земельного контроля города Севастополя принял решение о проведении проверки собственника участка по ул. Качинский тупик, который нарушил нормы земельного и градостроительного законодательства при возведении частного дома. Тогда чиновник предложил адвокату, представляющему интересы владельца участка, передать ему 1 млн рублей за занижение объема допущенных при постройке дома нарушений. В период с октября 2015 года по январь 2016 года замначальника Севземконтроля через посредников — адвоката и начальника отдела юридического сопровождения деятельности Севземконтроля — получил часть требуемой им взятки в сумме 300 тыс рублей», — рассказали в пресс-службе.

В ходе проверки сведений, поступивших в правоохранительные органы, причастность указанных лиц к совершению преступлений подтвердилась. По местам жительства подозреваемых, а также в департаменте имущественных и земельных отношений Севастополя проведены обыски. Изъята документация, представляющая интерес для следствия.

Уголовное дело в отношении посредников (по п. «а, б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ) с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу. В то же время замначальника управления Севземконтроля был задержан 4 мая 2017 года. На него заведено уголовное дело (по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), которое сейчас расследуется.

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