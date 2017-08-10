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16:54 (мск), источник: Мослента

Упавшая под поезд женщина лишилась ноги на станции метро «Пролетарская»

Поезда на южном участке фиолетовой ветки следовали с увеличенными интервалами.

Женщина лишилась ноги, упав под колеса поезда на станции «Пролетарская» Таганско-Краснопресненской линии столичного метро. Об этом в четверг, 10 августа, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

«На станции метро “Пролетарская” на пути упала женщина. По предварительной информации, у женщины травматическая ампутация ноги», — сказал собеседник агентства.

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По его словам, на месте происшествия работали врачи скорой помощи и спасатели.

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Ранее в среду в официальном аккаунте столичной подземки в Twitter сообщалось, что на южном участке фиолетовой ветки поезда следуют с увеличенными интервалами из-за инцидента с пассажиром. К 15:22 по московскому времени движение уже осуществлялось в соответствии с графиком.

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