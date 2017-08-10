Упавшая под поезд женщина лишилась ноги на станции метро «Пролетарская»
Поезда на южном участке фиолетовой ветки следовали с увеличенными интервалами.
Поезда на южном участке фиолетовой ветки следовали с увеличенными интервалами.
Женщина лишилась ноги, упав под колеса поезда на станции «Пролетарская»
«На станции метро “Пролетарская” на пути упала женщина. По предварительной информации, у женщины травматическая ампутация ноги», — сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте происшествия работали врачи скорой помощи и спасатели.
Ранее в среду в официальном аккаунте столичной подземки в Twitter сообщалось, что на южном участке фиолетовой ветки поезда следуют с увеличенными интервалами