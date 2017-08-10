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18:49 (мск), источник: Actualitati.md

НАЦ задержал руководителя автошколы в Комрате

Руководитель кагульского филиала автошколы в Комрате поплатится за желание обогатиться незаконным способом.

Источник: Actualitati.md

В обмен на 650 евро мужчина пообещал повлиять на членов экзаменационной комиссии для получения водительских прав категории В.

В ходе следствия выяснилось, что глава автошколы действовал не один, однако личности соучастников пока не установлены, сообщает realitatea.md.

Задержали мужчину в селе Конгаз Комратского района в момент получения взятки. В автомобиле подозреваемого были найдены 1300 евро. Житель автономии арестован на 72 часа.

В случае, если его вина будет доказана, задержанному грозит штраф до 200 тысяч леев или лишение свободы на срок до 6 лет.

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