НАЦ задержал руководителя автошколы в Комрате

Источник: Actualitati.md

В обмен на 650 евро мужчина пообещал повлиять на членов экзаменационной комиссии для получения водительских прав категории В.

В ходе следствия выяснилось, что глава автошколы действовал не один, однако личности соучастников пока не установлены, сообщает realitatea.md.

Задержали мужчину в селе Конгаз Комратского района в момент получения взятки. В автомобиле подозреваемого были найдены 1300 евро. Житель автономии арестован на 72 часа.