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18:53 (мск), источник: ИА REGNUM

В «Домодедово» задержали израильтянина, которые перевозил в себе бриллианты

Возбуждено уголовное дело.

В Московском аэропорту Домодедово был задержан гражданин Израиля, который пытался вывезти из России бриллианты. Об этом сегодня, 10 августа, пишет «Российская газета».

Сообщается, что сотрудники таможенной службы аэропорта «Домодедово» обнаружили в теле иностранного гражданина 17 бриллиантов. Операция по задержанию проводилась совместно с работниками Центральной оперативной таможни.

Подозреваемый 58-летний мужчина был остановлен сотрудниками таможни, когда проходил контроль перед рейсом Москва — Тель-Авив. Таможенники досмотрели его и заметили сверток, который тот пытался провести «ректальным способом».

В этом свертке оказались 17 бриллиантов весом от 1,1 до 3,1 карата. Мужчина заявил, что покупал камни в ломбардах Москвы и вез их своим родственникам в подарок.

Правоохранительные органы ему не поверили.

Был проведён обыск квартиры, которую гражданин Израиля снимал в Москве. В духовке был обнаружен тайник, где были припрятаны еще несколько десятков бриллиантов, более $340 тысяч и специальные приспособления для тайной перевозки камней.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов»).

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