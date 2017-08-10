В Чимишлии женщина умерла от смертельного разряда тока

Источник: Actualitati.md

Этот населенный пункт пострадал 25 июля 2017 года от сильного дождя, сопровождаемого шквалистым ветром, который спровоцировал аварийные отключения электрооборудования.

На одной части воздушных линий электропередачи, сгибаемые ветром ветви ореха, посаженного одним из жителей села в своем дворе, привели к прямому контакту проводов высокого напряжения. В результате в нескольких местах произошло замыкание. Один из кабелей расплавился и упал на землю, а второй был значительно поврежден и висел на одном проводе. Оба кабеля находились под напряжением.

По словам одного из свидетелей, нетрезвая женщина в возрасте 55 лет шла 25 июля, около 22:00, по улице недалеко от места обрыва кабелей. На второй день она была найдена соседями лежащей на земле, а на ее теле был электрический кабель, пишет point.md.

О случившемся немедленно было сообщено в полицию, которая уведомила сотрудников предприятия.