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18:28 (мск), источник: Новый Калининград

Директор стройфирмы в Калининграде подозревается в краже

В Калининграде полиция задержала 33-летнего директора строительной фирмы по подозрению в совершении имущественного преступления в отношении 66-летней жительницы Балтийска, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в пресс-службе регионального УМВД в четверг.

Источник: Новый Калининград

Сотрудники полиции установили, что пострадавшая наняла мужчину для ремонта ванной комнаты в принадлежащей ей квартире. Закупив вместе с новым работником строительные материалы общей стоимостью более 50 000 рублей, женщина поехала домой. Дождавшись отъезда клиентки, злоумышленник оформил возврат товара, получил на руки деньги и скрылся.

В отношении подозреваемого следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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