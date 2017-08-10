Директор стройфирмы в Калининграде подозревается в краже

Сотрудники полиции установили, что пострадавшая наняла мужчину для ремонта ванной комнаты в принадлежащей ей квартире. Закупив вместе с новым работником строительные материалы общей стоимостью более 50 000 рублей, женщина поехала домой. Дождавшись отъезда клиентки, злоумышленник оформил возврат товара, получил на руки деньги и скрылся.
В отношении подозреваемого следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.