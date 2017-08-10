Директор стройфирмы в Калининграде подозревается в краже

Сотрудники полиции установили, что пострадавшая наняла мужчину для ремонта ванной комнаты в принадлежащей ей квартире. Закупив вместе с новым работником строительные материалы общей стоимостью более 50 000 рублей, женщина поехала домой. Дождавшись отъезда клиентки, злоумышленник оформил возврат товара, получил на руки деньги и скрылся.