Павильон с ритуальными товарами загорелся на Хованском кладбище в Москве. Об этом в четверг, 10 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, в настоящее время площадь пожара составляет около 40 квадратных метров. При этом существует угроза распространения огня на другие постройки.