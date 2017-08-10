Павильон с ритуальными товарами загорелся на Хованском кладбище в Москве
Площадь пожара составляет около 40 квадратных метров.
Площадь пожара составляет около 40 квадратных метров.
Павильон с ритуальными товарами загорелся на Хованском кладбище в Москве. Об этом в четверг, 10 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
По словам собеседника агентства, в настоящее время площадь пожара составляет около 40 квадратных метров. При этом существует угроза распространения огня на другие постройки.
Как уточнили агентству «Москва» в столичном главке МЧС, возгорание торговых павильонов произошло в районе поселка Мосрентген на 21-м километре Киевского шоссе. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, которые занимаются ликвидацией пожара.