Спасатели отыскали россиянина, потерявшегося на лодке в Капшагае

Сотрудники ЧС на лодках всю ночь прочёсывали места, где предположительно мог оказаться пропавший россиянин. Поиски заняли два часа.

После того, как мужчину нашли, он был доставлен домой. Спасенный рассказал, что отправился накануне вечером на резиновой лодке в погоню за уплывшим надувным матрасом, унесенным течением. Но наступила ночь, и мужчина не смог сориентироваться и понять, как ему плыть назад.