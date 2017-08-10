Спасатели отыскали россиянина, потерявшегося на лодке в Капшагае
В Алматинской области на водохранилище Капшагай ночью на резиновой лодке исчез мужчина, являющийся гражданином Российской Федерации.
В Алматинской области на водохранилище Капшагай ночью на резиновой лодке исчез мужчина, являющийся гражданином Российской Федерации.
О пропаже товарища спасателям Капшагая заявили его друзья.
Сотрудники ЧС на лодках всю ночь прочёсывали места, где предположительно мог оказаться пропавший россиянин. Поиски заняли два часа.
После того, как мужчину нашли, он был доставлен домой. Спасенный рассказал, что отправился накануне вечером на резиновой лодке в погоню за уплывшим надувным матрасом, унесенным течением. Но наступила ночь, и мужчина не смог сориентироваться и понять, как ему плыть назад.
ДЧС Алматинской области сообщает, что за нынешний купальный сезон в регионе утонуло 46 человек, в том числе 12 детей, всего 170 человек терпели бедствие на воде.