Директору гимназии № 1 предъявили обвинение
Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области предъявил директору самарской гимназии № 1 Любови Картамышевой обвинение в получении взятки, сообщает
Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области предъявил директору самарской гимназии № 1 Любови Картамышевой обвинение в получении взятки, сообщает
По версии следствия, в июне 2017 г. женщина во время двух встреч получила в сумме 600 тыс. руб. от ранее оговоренной общей суммы 800 тыс. руб. за зачисление двух детей в 4 класс учебного учреждения.
2 августа директор получила оставшуюся часть взятки — 200 тыс. руб., после чего ее и задержали полицейские.
Сейчас обвиняемая заключена под стражу.
Во время допроса в качестве обвиняемой директор не признала вину и от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.