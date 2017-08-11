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09:39 (мск), источник: Volga News

Директору гимназии № 1 предъявили обвинение

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области предъявил директору самарской гимназии № 1 Любови Картамышевой обвинение в получении взятки, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

По версии следствия, в июне 2017 г. женщина во время двух встреч получила в сумме 600 тыс. руб. от ранее оговоренной общей суммы 800 тыс. руб. за зачисление двух детей в 4 класс учебного учреждения.

2 августа директор получила оставшуюся часть взятки — 200 тыс. руб., после чего ее и задержали полицейские.

Сейчас обвиняемая заключена под стражу.

Во время допроса в качестве обвиняемой директор не признала вину и от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

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