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20:42 (мск), источник: БЕЛТА

Суд в Минске приговорил россиянина к 14 годам лишения свободы за оборот наркотиков

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Фрунзенского района Минска вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Российской Федерации за незаконный оборот наркотических средств, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Верховного суда.

Источник: БЕЛТА

Россиянин признан виновным по ч.3 ст.328−1 и ч.4 ст. 328 УК. Речь идет о незаконном перемещении через госграницу Беларуси наркотических средств, а также о незаконных с целью сбыта приобретении, перевозке и хранении опасных наркотических средств в крупном размере, совершенных организованной группой.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

Гражданина РФ по подозрению в сбыте наркотиков задержали сотрудники наркоконтроля Фрунзенского РУВД. Его взяли с поличным 18 января на проспекте Пушкина в Минске. При нем обнаружено и изъято около 468 г гашиша.

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