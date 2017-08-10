Суд в Минске приговорил россиянина к 14 годам лишения свободы за оборот наркотиков

Россиянин признан виновным по ч.3 ст.328−1 и ч.4 ст. 328 УК. Речь идет о незаконном перемещении через госграницу Беларуси наркотических средств, а также о незаконных с целью сбыта приобретении, перевозке и хранении опасных наркотических средств в крупном размере, совершенных организованной группой.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.
Гражданина РФ по подозрению в сбыте наркотиков задержали сотрудники наркоконтроля Фрунзенского РУВД. Его взяли с поличным 18 января на проспекте Пушкина в Минске. При нем обнаружено и изъято около 468 г гашиша.