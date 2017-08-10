Опрокинувшийся трактор увезли с проспекта Независимости

Источник: Sputnik.by

Трактор коммунальных служб двигался по проспекту Независимости в направлении МКАД. По предварительной версии, на пересечении с улицей Калиновского водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

Из трактора вытекли технические жидкости. Водитель, к счастью, серьезно не пострадал и самостоятельно выбрался из кабины.

На месте аварии работали сотрудники скорой медицинской помощи, инспекторы ГАИ, а также работники МЧС Минска. Они залили трактор пеной.