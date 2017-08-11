В Сочи задержали участника уличных гонок

Источник: РИА Новости

В четверг в интернете появилась видеозапись ночных гонок, проходивших на улице Ленина в Адлерском районе Сочи. Стритрейсеры мчались на дорогих иномарках — Lamborghini Huracan и Audi. В закадровых комментариях одним из участников гонок была озвучена скорость, до которой разогнались машины — 280 километров в час. Роликом заинтересовались сотрудники полиции.

«В ходе проведения проверки сотрудники ДПС установили место парковки автомобилей, запечатленных на видео. Вскоре был установлен водитель одной из иномарок. Молодой человек садился в машину, когда к нему подошли полицейские. В настоящее время житель Москвы 1987 года рождения дает объяснение, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении. Известно, что он является владельцем обеих машин, участвовавших в гонке», — говорится в сообщении.