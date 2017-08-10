Журналистика не прикрытие: адвокаты о приговоре Соколову

В четверг Тверской районный суд Москвы признал Соколова, а также гр­ажданских активистов Кирилла Барабаша, Валерия Парфенова и публициста Юр­ия Мухина виновными в совершен­ии преступления, предусмотренного статьей 282.2 УК РФ (органи­зация деятельности экстремистской органи­зации). Соколову назначено наказание в виде 3,5 лет лише­ния свободы, Барабаш и Пар­фенов получили по 4 года. Все осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима. Мухин приговорен к 4 го­дам лишения свободы условно с назначением испытательного срока в 4 года. Согласно приговору, Барабаш также лишен воинского звания подполковник.

Адвокат Дмитрий Аграновский выразил мнение о размытости понятия «экстремизм» и «экстремистская деятельность» в России. По его словам, приговор Тверского суда Москвы несколько жесток, так как, по убеждению защитника, фигуранты дела не совершили общественно опасных деяний с реальными последствиями.

Но, как добавил Аграновский, конечно, ни журналистское, ни депутатское, ни судейское, ни адвокатское удостоверение не могут быть оправданием для избежания ответственности за содеянное преступление.

«Все перед законом равны», — напомнил адвокат.

Юрист и заместитель председателя Правления Ассоциации юристов России (АЮР) Денис Паньшин придерживается аналогичного мнения. «В принципе-то журналистская деятельность не распространяется на такие случаи, так как перед законом все равны, и журналисты не являются каким-то исключением. Так что мое мнение сводится к тому, что суд вынес правосудное решение с точки зрения субъектности и неотвратимости наказания, так как вне зависимости от того, являешься ли ты журналистом или представителем какой-то другой профессии, в процессуальном плане это не должно влиять на решение суда», — уверен Паньшин.

Без индульгенции

Приговор суда не удивил и адвоката Александра Глушенкова:

Безусловно, журналистская профессия не является оправданием или каким-то таким фактором, который освобождает от ответственности. Статья, которую им вменяли, общая и не говорит об ограничениях, которым могут подвергнуться люди определенных профессий. Александра Глушенкова Адвокат