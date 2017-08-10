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20:14 (мск), источник: Sputniknews.kz

ТВ: очевидцы говорят, что учебный самолет упал из-за сильного ветра

АСТАНА, 10 авг — Sputnik. Сильный ветер стал причиной авиакатастрофы близ Алматы, к такому выводу приходят очевидцы трагедии, сообщает телеканал КТК.

Источник: Sputniknews.kz

В четверг в 09.53 во время выполнения учебно-тренировочного задания после взлета воздушное судно «Технам 2002» упало в двух километрах от аэродрома «Азем» в нескольких метрах от жилых домов. Находившиеся в самолете пилот-инструктор Сергей Курченко и третьекурсник Академии гражданской авиации Айдар Абишев погибли.

«Начал набирать высоту и в какой-то момент такой ветер. Этот самолет, когда начал набирать высоту, его опрокинул ветер. На высоте. Он сразу на бок встал. И он туда полетел и свалился. И сразу насмерть. Там еще черный дым пошел, клубы», — цитирует телеканал жителя поселка Ушконыр Султана Касымалиева.

Дедушка погибшего молодого пилота Айдара Абишева в случившейся трагедии винит инструктора.

«Я спрашиваю: есть ли площадка в случае аварийной остановки? Нет площадки. Кругом высоковольтные линии. Неужели у инструктора голова не работает?! Видит вихрь, надо обходить», — сказал известный казахстанский летчик Макаш Абишев.

Также он сообщил, что в сентябре у Айдара должен родиться сын.

Айдар Абишев учился на третьем курсе Академии гражданской авиации. Его жена также получает образование в этом учебном заведении. Отец погибшего, Ербол Абишев, также работает пилотом.

Отмечается, что воздушное судно принадлежит Академии гражданской авиации. Аэродром «Азем» находится в 43 километрах от Алматы. По предварительной информации, причиной крушения стало сваливание самолета. При крушении самолет полностью сгорел.

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