ТВ: очевидцы говорят, что учебный самолет упал из-за сильного ветра
АСТАНА, 10 авг — Sputnik. Сильный ветер стал причиной авиакатастрофы близ Алматы, к такому выводу приходят очевидцы трагедии, сообщает телеканал КТК.
АСТАНА, 10 авг — Sputnik. Сильный ветер стал причиной авиакатастрофы близ Алматы, к такому выводу приходят очевидцы трагедии, сообщает телеканал КТК.
В четверг в 09.53 во время выполнения
«Начал набирать высоту и в
Дедушка погибшего молодого пилота Айдара Абишева в случившейся трагедии винит инструктора.
«Я спрашиваю: есть ли площадка в случае аварийной остановки? Нет площадки. Кругом высоковольтные линии. Неужели у инструктора голова не работает?! Видит вихрь, надо обходить», — сказал известный казахстанский летчик Макаш Абишев.
Также он сообщил, что в сентябре у Айдара должен родиться сын.
Айдар Абишев учился на третьем курсе Академии гражданской авиации. Его жена также получает образование в этом учебном заведении. Отец погибшего, Ербол Абишев, также работает пилотом.
Отмечается, что воздушное судно принадлежит Академии гражданской авиации. Аэродром «Азем» находится в 43 километрах от Алматы. По предварительной информации, причиной крушения стало сваливание самолета. При крушении самолет полностью сгорел.