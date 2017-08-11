Незрячую девушку не пустили в ресторан на Останкинской башне

«Это была моя попытка попасть в ресторан “Седьмое небо” на Останкинской телебашне. Туда я отправилась в сопровождении зрячего друга, сама я тотально незрячая. Для прохода в ресторан нужно попасть на смотровую площадку сначала, на этапе покупки билетов меня не пропустили, аргументировав это тем, что инвалиды первой-второй групп, использующие белую трость, не допускаются к посещению по причине трудности эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. Якобы правила у них не только внутренние, они прописаны МЧС», — рассказала собеседница агентства.