Мужчина упал на рельсы на станции метро «Братиславская»
В результате инцидента пострадавший выжил, сотрудники метрополитена оперативно помогли ему выбраться на платформу.
В результате инцидента пострадавший выжил, сотрудники метрополитена оперативно помогли ему выбраться на платформу.
МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Мужчина по неосторожности упал на пути на станции метро «Братиславская»
«В 21:28 на станции метро “Братиславская” было снято напряжение для извлечения человека. Мужчина упал на пути по собственной неосторожности», — сказал Мышляев.
Как уточнил Мышляев, после падения у мужчины диагностировали сотрясение мозга.