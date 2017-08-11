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00:53 (мск), источник: ТАСС

Мужчина упал на рельсы на станции метро «Братиславская»

В результате инцидента пострадавший выжил, сотрудники метрополитена оперативно помогли ему выбраться на платформу.

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Мужчина по неосторожности упал на пути на станции метро «Братиславская» Люблинско-Дмитровской линии и остался жив. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель УВД на метрополитене Алексей Мышляев.

«В 21:28 на станции метро “Братиславская” было снято напряжение для извлечения человека. Мужчина упал на пути по собственной неосторожности», — сказал Мышляев.

В течение 10 минут пострадавшего подняли с путей и снова подали напряжение.

Как уточнил Мышляев, после падения у мужчины диагностировали сотрясение мозга.

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