Мужчина упал на рельсы на станции метро «Братиславская»

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Мужчина по неосторожности упал на пути на станции метро «Братиславская» Люблинско-Дмитровской линии и остался жив. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель УВД на метрополитене Алексей Мышляев.

«В 21:28 на станции метро “Братиславская” было снято напряжение для извлечения человека. Мужчина упал на пути по собственной неосторожности», — сказал Мышляев.

В течение 10 минут пострадавшего подняли с путей и снова подали напряжение.