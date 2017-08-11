Синоптики: режим повышенной готовности в Приморье снимать нельзя

Источник: ДЕЙТА

Однако сегодня пока нет однозначного ответа на вопрос, насколько близко к северу сможет подняться с Корейского полуострова активный циклон. Его приход в Приморье, как и тайфун Noru, блокирует антициклон в Охотском море.

«Не исключено, что наш край вновь окажется в зоне фронтальных разделов. Пройдут дожди различной интенсивности. В южной половине края вероятны сильные дожди, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе».

Напомним, что в своем недавнем интервью руководитель Примгидромета Борис Кубай отметил, что «в этом сезоне возможно повторение сильных локальных ливней, приводящих к наводнениям в Приморье со всеми вытекающими серьезными последствиями. Вывод пока такой: режим повышенной готовности в Приморском крае снимать пока не приходится».

К слову, ученые назвали три причины, по которым осадки в Хасанском и Уссурийском районах Приморья привели к катастрофическим последствиям. Но то ли еще будет! Изменения климата на планете, которые сейчас наблюдают ученые, позволяет говорить о том, что разрушения будут все более серьезными, а последствия для людей — катастрофическими.