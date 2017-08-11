Под суд пойдет уклонист из Хабаровского края
В Амурске осудят молодого человека, который обвиняется в уклонении от призыва в армию, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
В Амурске осудят молодого человека, который обвиняется в уклонении от призыва в армию, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
По версии следствия, фигурант, состоящий на учете в местном военном комиссариате, дважды не явился туда для прохождения медкомиссии. При этом известно, что он получал повести в апреле и июне 2017 года. Законных оснований для освобождения от службы у фигуранта нет.
Молодой человек во всем признался и активно способствовал раскрытию и расследованию дела. Сейчас оно передано в суд для рассмотрения по существу.