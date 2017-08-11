В Приморье восстанавливают временный проезд к селу Кроуновка

Начались восстановительные работы на временной переправе через реку около села Кроуновка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Уссурийского ГО.

В работах задействованы три единицы строительной техники ОАО «Примавтодор»: самосвал, экскаватор и грейдер, а также четверо дорожных рабочих.

Река возвращается в русло, ее уровень снижается, это и позволило рабочим начать восстановление переправы.

Как рассказал дорожный мастер АО «Примавтодор» Александр Ковалев, в данное время на место завозят инертные материалы. Уже завезено около 200 кубометров гравия и окола. На участке идет частичное восстановление переправы — отсыпка гравия и установка барьерного ограждения.

«Сегодня запланировано закончить ремонт первой половины переправы со стороны города, — отметил Александр Вячеславович. — Как только вода спадет, мы приступим к работам на второй части, которая ближе к селу, а также произведем ремонт подъездных путей».

На данный момент дорожные рабочие начинают работы в селе Кугуки. Там будет восстановлен объезд размытого моста. Уже завезены десять единиц техники: «КамАЗы», экскаватор и самосвал. «Сегодня восстановительные работы на этом участке должны завершить», — сказал он.

Отметим, жители села Кроуновка обеспечены всем необходимым. В магазине есть свежий хлеб и продукты питания, в фельдшерско-акушерском пункте запас лекарственных препаратов. Питьевую воду жители села могут набирать бесплатно из водонапорной башни.

Напомним, что 7 августа в результате паводка, вызванного ливневыми дождями, были размыты подъезды к временной переправе, установленной на реке около села Кроуновка. Было принято решение запретить движение автотранспорта по ней, выставить дорожный патруль и установить ограничительные знаки.