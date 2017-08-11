В Приморье восстанавливают временный проезд к селу Кроуновка
Сейчас на реке оборудована лодочная переправа.
Сейчас на реке оборудована лодочная переправа.
Начались восстановительные работы на временной переправе через реку около села Кроуновка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
В работах задействованы три единицы строительной техники ОАО «Примавтодор»: самосвал, экскаватор и грейдер, а также четверо дорожных рабочих.
Река возвращается в русло, ее уровень снижается, это и позволило рабочим начать восстановление переправы.
Как рассказал дорожный мастер АО «Примавтодор» Александр Ковалев, в данное время на место завозят инертные материалы. Уже завезено около 200 кубометров гравия и окола. На участке идет частичное восстановление переправы — отсыпка гравия и установка барьерного ограждения.
«Сегодня запланировано закончить ремонт первой половины переправы со стороны города, — отметил Александр Вячеславович. — Как только вода спадет, мы приступим к работам на второй части, которая ближе к селу, а также произведем ремонт подъездных путей».
На данный момент дорожные рабочие начинают работы в селе Кугуки. Там будет восстановлен объезд размытого моста. Уже завезены десять единиц техники: «КамАЗы», экскаватор и самосвал. «Сегодня восстановительные работы на этом участке должны завершить», — сказал он.
Отметим, жители села Кроуновка обеспечены всем необходимым. В магазине есть свежий хлеб и продукты питания, в
Напомним, что 7 августа в результате паводка, вызванного ливневыми дождями, были размыты подъезды к временной переправе, установленной на реке около села Кроуновка. Было принято решение запретить движение автотранспорта по ней, выставить дорожный патруль и установить ограничительные знаки.
В данное время на реке оборудована лодочная переправа.