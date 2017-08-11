Житель Тернейского района Приморья застрелил на охоте тигра
Полиция возбудила уголовное дело о незаконном обороте особо ценных биоресурсов.
Полиция возбудила уголовное дело о незаконном обороте особо ценных биоресурсов.
Владивосток, 11 августа, PrimaMedia.
Уголовное дело о незаконной охоте на Амурского тигра возбуждено в Приморье, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на
«В результате
Подозреваемый в незаконной охоте доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Установлено, что в лесном массиве у села Малая Кема охотник застрелил тигра, тушу которого заморозил и спрятал в своём доме.
«По предварительному заключению специалистов заповедника “Сихотэ-Алинский”, туша принадлежит годовалому амурскому тигру. Изъятые останки животного направлены на
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