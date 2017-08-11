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04:08 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Житель Тернейского района Приморья застрелил на охоте тигра

Полиция возбудила уголовное дело о незаконном обороте особо ценных биоресурсов.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 11 августа, PrimaMedia.

Уголовное дело о незаконной охоте на Амурского тигра возбуждено в Приморье, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу МВД РФ. Установлено, что около месяца назад житель Тернейского района застрелил животное на охоте, после чего принес его домой и заморозил.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России “Дальнегорский” в квартире 42-летнего жителя поселка Амгу Тернейского района обнаружена туша тигра и охотничье ружье Иж 12 калибра, из которого, предположительно, убито животное», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемый в незаконной охоте доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Установлено, что в лесном массиве у села Малая Кема охотник застрелил тигра, тушу которого заморозил и спрятал в своём доме.

«По предварительному заключению специалистов заповедника “Сихотэ-Алинский”, туша принадлежит годовалому амурскому тигру. Изъятые останки животного направлены на медико-биологическое исследование», — говорится в сообщении ведомства.

Подразделением дознания межмуниципального отдела МВД России «Дальнегорский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

За незаконную добычу редких и исчезающих видов фауны, занесенных в Красную книгу, законодательство Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

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