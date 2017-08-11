Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде
Зубная паста вызвала редкое смертельно опасное заболевание
Миллер высказался о транзите газа в Европу через Украину
Сбербанк рекордно снизил ставки и первый взнос по ипотеке
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
The Sun опубликовал руководство по выживанию в Третьей мировойБританский таблоид на фоне угроз США и КНДР в адрес друг друга призвал готовиться к войне и опубликовал «официальное руководство по выживанию» при ядерном взрыве
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
Фото дня: подделку «Бугатти» готовы купить за 5 000 000 рублей
«Мерседес» изобрел новую подушку безопасности
СМИ: сестра Фриске в купальнике позирует с мужем у океана
Поведение Порошенко в МиГ-29 сняли на камеру - СМИ
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
В РФ показали боевой корабль с изгибающейся палубой – СМИ
“Правый сектор” к ДНР: Закусывайте, когда пьете
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
10Землетрясение на юго-западе Китая
04:29 (мск), источник: РИА Новости

Житель КНДР ночью переплыл по морю в Южную Корею

ТОКИО, 11 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Житель КНДР переплыл по морю в ночь на пятницу в Южную Корею, сообщили южнокорейские военные.

Источник: РИА Новости

«Сегодня в час ночи у острова Кедондо был спасен северокорейский житель, перебравшийся по морю», — приводит информационное агентство Ренхап сообщение объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.

Обстоятельства предполагаемого побега из КНДР молодого мужчины пока не выяснены.

В июле этого года сообщалось о бегстве в Южную Корею на небольшом баркасе пятерых граждан КНДР в том же районе Желтого моря, где проходит спорная разграничительная линия между двумя корейскими государствами.

Со своей стороны Пхеньян обвиняет Сеул в похищениях северокорейских граждан.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 'Европа намерена капитулировать. Побеждать умеет только Россия'
'Вызвало отторжение'. Захарченко отказался от названия 'Малороссия'
Трамп поблагодарил Путина за высылку дипломатов из России
Ассанж заявил, что Россия постоянно и намеренно «троллит» США
«Аэрофлот» начал суммировать багаж летящих вместе пассажиров
Генпрокуратура РФ получила доступ к информационной системе ЖКХ
Кит, севший на мель, освободился и ушел в Охотское море
Трамп: КНДР следует «очень, очень нервничать» из-за угроз Гуаму
Над Крымским мостом запретили летать ниже километра
Спорт
20 поводов смотреть новый сезон АПЛ В главных ролях – Антонио Конте, Пеп Гвардиола, Жозе Моуринью, Юрген Клопп и даже «новый Юрген Клопп»
Авто
540 тысяч рублей: новый рекорд транспортного налога на 1 машину Неназванному россиянину придется заплатить полмиллиона рублей за право владеть спорткаром
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК Популярный ведущий опубликовал в соцсети видео, на котором высказал свое мнение по поводу ухода своего коллеги по телеканалу
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Коммунальщики за долги замуровали мужчину в квартире
Сбербанк рекордно снизил ставки и первый взнос по ипотеке
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Елена Подкаминская выбрала для дочки древнее имя Звезда сериала «Кухня» поделилась подробностями родов.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь