Житель КНДР ночью переплыл по морю в Южную Корею

«Сегодня в час ночи у острова Кедондо был спасен северокорейский житель, перебравшийся по морю», — приводит информационное агентство Ренхап сообщение объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.

В июле этого года сообщалось о бегстве в Южную Корею на небольшом баркасе пятерых граждан КНДР в том же районе Желтого моря, где проходит спорная разграничительная линия между двумя корейскими государствами.