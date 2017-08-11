Житель КНДР ночью переплыл по морю в Южную Корею
ТОКИО, 11 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Житель КНДР переплыл по морю в ночь на пятницу в Южную Корею, сообщили южнокорейские военные.
ТОКИО, 11 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Житель КНДР переплыл по морю в ночь на пятницу в Южную Корею, сообщили южнокорейские военные.
«Сегодня в час ночи у острова Кедондо был спасен северокорейский житель, перебравшийся по морю», — приводит информационное агентство Ренхап сообщение объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.
В июле этого года сообщалось о бегстве в Южную Корею на небольшом баркасе пятерых граждан КНДР в том же районе Желтого моря, где проходит спорная разграничительная линия между двумя корейскими государствами.
Со своей стороны Пхеньян обвиняет Сеул в похищениях северокорейских граждан.