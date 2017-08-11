Приговор убийцам пяти человек вынесли в Комсомольске-на-Амуре

Хабаровск, 11 августа, AmurMedia.

В Комсомольске-на-Амуре краевой суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении двух жителей Хабаровского края. Оба подсудимых полностью признали свою вину, суд приговорил их к пожизненному лишению свободы с отбыванием его в исправительной колонии особого режима, сообщили ИА AmurMedia в Генеральной прокуратуре Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

В зависимости от степени вины каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «ж», «к» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, группой лиц, с целью скрыть другое преступление и облегчить его совершение), один из них — также по ч.1 ст. 158 УК РФ (кража).

Как установлено в суде, в ночь на 13 июля 2016 года в общежитии по месту жительства в п. Березовый Солнечного района Хабаровского края в ходе распития спиртных напитков у фигурантов дела возник умысел на завладение деньгами одного из местных предпринимателей. В процессе обсуждения деталей совершения хищения они в тот же день убили двух своих знакомых, которые могли помешать реализации их плана.

С целью облегчить осуществление задуманного они проникли на территорию подсобного хозяйства коммерсанта, где совершили убийство двух сторожей. Заманив предпринимателя на эту территорию, несмотря на мольбы потерпевшего, убили его путем нанесения множественных ножевых ранений в область шеи и туловища. После чего, осознав тяжесть содеянного, отказались от намерений кражи денежных средств. Однако один из злоумышленников похитил у потерпевшего сотовый телефон.

Оба подсудимых полностью признали свою вину в содеянном. Суд назначил им наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием его в исправительной колонии особого режима.