Заживо едва не сгорели два человека в иномарке под Хабаровском
По словам очевидцев, машина вспыхнула прямо во время движения.
По словам очевидцев, машина вспыхнула прямо во время движения.
Хабаровск, 11 августа, AmurMedia.
Легковой автомобиль загорелся в минувший четверг днем на Комсомольской трассе на въезде в село
Впечатляющим роликом с полыхающим на дороге автомобилем поделились с подписчиками популярной хабаровской группы в социальной сети Instagram очевидцы происшествия. Как следует из фото и видео с места событий, от иномарки после пожара остался только обуглившийся каркас. Естественно, восстановлению такой транспорт не подлежит.
По словам информированных источников, в горящий факел превратился автомобиль марки Mazda CX7. Причем иномарка вспыхнула прямо во время движения. В салоне в этот момент находились два человека — парень и девушка. Оба человека не пострадали, утверждают очевидцы.