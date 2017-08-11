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04:36 (мск), источник: AmurMedia.ru

Заживо едва не сгорели два человека в иномарке под Хабаровском

По словам очевидцев, машина вспыхнула прямо во время движения.

Хабаровск, 11 августа, AmurMedia.

Легковой автомобиль загорелся в минувший четверг днем на Комсомольской трассе на въезде в село Князе-Волконское в Хабаровском крае. По словам очевидцев, иномарка вспыхнула прямо во время движения, при этом в салоне находились два человека, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Впечатляющим роликом с полыхающим на дороге автомобилем поделились с подписчиками популярной хабаровской группы в социальной сети Instagram очевидцы происшествия. Как следует из фото и видео с места событий, от иномарки после пожара остался только обуглившийся каркас. Естественно, восстановлению такой транспорт не подлежит.

По словам информированных источников, в горящий факел превратился автомобиль марки Mazda CX7. Причем иномарка вспыхнула прямо во время движения. В салоне в этот момент находились два человека — парень и девушка. Оба человека не пострадали, утверждают очевидцы.

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