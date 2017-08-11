Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
Найдены кардинальные различия между мужским и женским мозгом
Миллер высказался о транзите газа в Европу через Украину
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
The Sun опубликовал руководство по выживанию в Третьей мировойБританский таблоид на фоне угроз США и КНДР в адрес друг друга призвал готовиться к войне и опубликовал «официальное руководство по выживанию» при ядерном взрыве
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
В Киеве сказали, на что ополченцы ЛДНР меняют пленных ВСУ – СМИ
Поведение Порошенко в кабине МиГ29 сняли на камеру
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
СМИ: эксперт объяснил, кому принадлежит Керченский пролив
В РФ показали корабль с изгибающейся палубой – СМИ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
8Путин выпустил мальков омуля
07:19 (мск), источник: Zakon.kz

В Алматы водитель уснул за рулем и устроил серьезное ДТП

От сильного удара отбойник буквально вошел в машину.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Авария произошла в 5 утра на ГРЭСовской трассе, передает Zakon.kz. Mitsubishi Galant двигался в сторону поселка Байсерке.

По словам очевидцев, водитель уснул за рулем и на скорости врезался в разделительный отбойник. От сильного удара отбойник буквально вошел в машину. В результате аварии пострадал водитель, он ехал один в машине. Его в тяжелом состоянии госпитализировали.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Родные найденной в Астане девочки до сих пор не объявились
Трамп поблагодарил Путина за высылку дипломатов из России
Цены на гречку в России могут снизиться вдвое
Генпрокуратура РФ получила доступ к информационной системе ЖКХ
Трамп заявил о намерении ввести режим ЧС в связи с опиоидами
Кит, севший на мель, освободился и ушел в Охотское море
ВКС России получат более 70 единиц авиации до конца года
Над Крымским мостом запретили летать ниже километра
Спорт
20 поводов смотреть новый сезон АПЛ В главных ролях – Антонио Конте, Пеп Гвардиола, Жозе Моуринью, Юрген Клопп и даже «новый Юрген Клопп»
Авто
540 тысяч рублей: новый рекорд транспортного налога на 1 машину Неназванному россиянину придется заплатить полмиллиона рублей за право владеть спорткаром
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК Популярный ведущий опубликовал в соцсети видео, на котором высказал свое мнение по поводу ухода своего коллеги по телеканалу
Недвижимость
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Полицейские попались на аферах с квартирами
В Москве не смогут достроить треть проблемных новостроек
Прокуратура выявила многомиллионные махинации коммунальщиков
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Елена Подкаминская выбрала для дочки древнее имя Звезда сериала «Кухня» поделилась подробностями родов.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь