В Алматы водитель уснул за рулем и устроил серьезное ДТП
От сильного удара отбойник буквально вошел в машину.
От сильного удара отбойник буквально вошел в машину.
Авария произошла в 5 утра на ГРЭСовской трассе, передает Zakon.kz. Mitsubishi Galant двигался в сторону поселка Байсерке.
По словам очевидцев, водитель уснул за рулем и на скорости врезался в разделительный отбойник. От сильного удара отбойник буквально вошел в машину. В результате аварии пострадал водитель, он ехал один в машине. Его в тяжелом состоянии госпитализировали.