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04:54 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске нашли тело многодетного отца, пропавшего после похода в банк

Сейчас в причинах смерти разбираются следователи.

В Красноярске нашли тело пропавшего мужчины, который ушел в банк за кредитом и не вернулся домой. Погибшего обнаружили на берегу Енисея. Об этом сообщили активисты организации «Поиск пропавших детей».

Напомним, 39-летний мужчина утром 3 августа вышел из дома № 9 на ул. Юности. В 13:00 он должен был получить кредит на крупную сумму — около 1 млн рублей. В этот момент его телефон был доступен, но никто не отвечал на звонки. После 14:30 связь потерялась.

По данным волонтеров, на теле погибшего нет следов насильственной смерти. Некоторые источники сообщают, что мужчине не одобрили кредит. Однако в СК отмечают, что версия про поход в банк пока не подтверждается — у погибшего не было при себе паспорта.

Сейчас в причинах смерти мужчины разбираются следователи. У него остались жена и трое детей.

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