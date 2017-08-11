Площадь лесных пожаров увеличилась до 88 тысяч га в Иркутской области

Источник: IrkutskMedia.ru

Площадь лесных пожаров увеличилась до 87,9 тысячи га в Приангарье. По данным на 11 августа на землях лесного фонда бушует 39 очагов. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе правительства региона.

В локализованном состоянии на утро 11 августа перешло четыре пожара на площади 614 га леса и 651 га редколесья: два — в Киренском районе, по одному — в Качугском и Казачинско-Ленском районах. Действующими оставалось четыре пожара на общей площади 1991 га, покрытый лесом, и 693 нелесных га: два — в Бодайбинском районе, по одному — в Катангском и Киренском районах.

В зоне постоянного космического наблюдения находится 31 пожар: в Катангском районе — 25, в Киренском — четыре, в Бодайбинском и Мамско-Чуйском — по одному. Общая площадь этих возгораний составляет 24722 га, покрытых лесом, и 59264 га нелесной территории.

На землях лесного фонда в Иркутской области 10 августа ликвидировано восемь пожаров на общей площади 2992,7 га, покрытых лесом, и 31,5 га нелесной территории: три в Усть-Кутском районе, по два — в Качугском и Усть-Илимском районах и один — в Зиминском.

Для тушения лесных пожаров 10 августа был задействован 201 человек, в том числе 87 пожарных-десантников, а также 41 единица наземной техники. Авиационный мониторинг, переброску личного состава и грузов осуществляли легкомоторный самолет CESSNA-172 и два вертолета Ми-8. Общий налет авиационной техники составил 11 часов 45 минут.

Инспекторами лесной охраны с начала года выявлено 1022 нарушения правил пожарной безопасности в лесах, вместе с сотрудниками полиции наложен 1201 штраф по статье 8.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях на общую сумму 16,6 млн рублей.

По данным Иркутского гидрометцентра, сегодня пятый класс пожарной опасности прогнозируется в Бодайбинском, Усть-Кутском, Братском, Чунском, Качугском, Тулунском, Нукутском, Ольхонском и Катангском районах. Четвертый класс — в Мамско-Чуйском районе. Третий класс — в Жигаловском и Киренском районах.