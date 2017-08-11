Площадь лесных пожаров увеличилась до 88 тысяч га в Иркутской области
39 очагов зарегистрировано на территории региона.
39 очагов зарегистрировано на территории региона.
Площадь лесных пожаров увеличилась до 87,9 тысячи га в Приангарье. По данным на 11 августа на землях лесного фонда бушует 39 очагов. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в
В локализованном состоянии на утро 11 августа перешло четыре пожара на площади 614 га леса и 651 га редколесья: два — в Киренском районе, по одному — в Качугском и
В зоне постоянного космического наблюдения находится 31 пожар: в Катангском районе — 25, в Киренском — четыре, в Бодайбинском и
На землях лесного фонда в Иркутской области 10 августа ликвидировано восемь пожаров на общей площади 2992,7 га, покрытых лесом, и 31,5 га нелесной территории: три в
Для тушения лесных пожаров 10 августа был задействован 201 человек, в том числе 87
Инспекторами лесной охраны с начала года выявлено 1022 нарушения правил пожарной безопасности в лесах, вместе с сотрудниками полиции наложен 1201 штраф по статье 8.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях на общую сумму 16,6 млн рублей.
По данным Иркутского гидрометцентра, сегодня пятый класс пожарной опасности прогнозируется в Бодайбинском,
На территории региона действует особый противопожарный режим, который определяет двойной размер суммы штрафов на граждан, должностных и юридических лиц за его нарушение. В условиях порывистого ветра разведение открытого огня категорически запрещено, поскольку несет угрозу населенным пунктам и объектам экономики, жизни и здоровью населения.