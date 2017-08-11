Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Зубная паста вызвала редкое смертельно опасное заболевание
В партии бизнесмена РФ предложили Путину уйти с поста президента
Полицейские попались на аферах с квартирами
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
СМИ опубликовали «убийственный» компромат на Саакашвили
Поведение Порошенко в МиГ-29 сняли на камеру - СМИ
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
СМИ: эксперт объяснил, кому принадлежит Керченский пролив
В РФ показали корабль с изгибающейся палубой – СМИ
Самая дешевая квартира в центре Москвы
Что будет с ценами на квартиры в новостройках
Фоторепортажи
8Путин выпустил мальков омуля
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
06:07 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Площадь лесных пожаров увеличилась до 88 тысяч га в Иркутской области

39 очагов зарегистрировано на территории региона.

Источник: IrkutskMedia.ru

Площадь лесных пожаров увеличилась до 87,9 тысячи га в Приангарье. По данным на 11 августа на землях лесного фонда бушует 39 очагов. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе правительства региона.

В локализованном состоянии на утро 11 августа перешло четыре пожара на площади 614 га леса и 651 га редколесья: два — в Киренском районе, по одному — в Качугском и Казачинско-Ленском районах. Действующими оставалось четыре пожара на общей площади 1991 га, покрытый лесом, и 693 нелесных га: два — в Бодайбинском районе, по одному — в Катангском и Киренском районах.

В зоне постоянного космического наблюдения находится 31 пожар: в Катангском районе — 25, в Киренском — четыре, в Бодайбинском и Мамско-Чуйском — по одному. Общая площадь этих возгораний составляет 24722 га, покрытых лесом, и 59264 га нелесной территории.

На землях лесного фонда в Иркутской области 10 августа ликвидировано восемь пожаров на общей площади 2992,7 га, покрытых лесом, и 31,5 га нелесной территории: три в Усть-Кутском районе, по два — в Качугском и Усть-Илимском районах и один — в Зиминском.

Для тушения лесных пожаров 10 августа был задействован 201 человек, в том числе 87 пожарных-десантников, а также 41 единица наземной техники. Авиационный мониторинг, переброску личного состава и грузов осуществляли легкомоторный самолет CESSNA-172 и два вертолета Ми-8. Общий налет авиационной техники составил 11 часов 45 минут.

Инспекторами лесной охраны с начала года выявлено 1022 нарушения правил пожарной безопасности в лесах, вместе с сотрудниками полиции наложен 1201 штраф по статье 8.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях на общую сумму 16,6 млн рублей.

По данным Иркутского гидрометцентра, сегодня пятый класс пожарной опасности прогнозируется в Бодайбинском, Усть-Кутском, Братском, Чунском, Качугском, Тулунском, Нукутском, Ольхонском и Катангском районах. Четвертый класс — в Мамско-Чуйском районе. Третий класс — в Жигаловском и Киренском районах.

На территории региона действует особый противопожарный режим, который определяет двойной размер суммы штрафов на граждан, должностных и юридических лиц за его нарушение. В условиях порывистого ветра разведение открытого огня категорически запрещено, поскольку несет угрозу населенным пунктам и объектам экономики, жизни и здоровью населения. Из-за высоких и чрезвычайных классов пожарной опасности действует запрет на посещение лесов — в регионе выставлены посты по ограничению доступа в них.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Убийце иркутского адвоката в Улан-Удэ дали 12 лет строгого режима
26 торговых объектов снесли в Иркутске с начала года
Трамп поблагодарил Путина за высылку дипломатов из России
Цены на гречку в России могут снизиться вдвое
Генпрокуратура РФ получила доступ к информационной системе ЖКХ
Трамп заявил о намерении ввести режим ЧС в связи с опиоидами
Кит, севший на мель, освободился и ушел в Охотское море
ВКС России получат более 70 единиц авиации до конца года
Над Крымским мостом запретили летать ниже километра
Спорт
20 поводов смотреть новый сезон АПЛ В главных ролях – Антонио Конте, Пеп Гвардиола, Жозе Моуринью, Юрген Клопп и даже «новый Юрген Клопп»
Авто
540 тысяч рублей: новый рекорд транспортного налога на 1 машину Неназванному россиянину придется заплатить полмиллиона рублей за право владеть спорткаром
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК Популярный ведущий опубликовал в соцсети видео, на котором высказал свое мнение по поводу ухода своего коллеги по телеканалу
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Эксперты рассказали, какие квартиры скупают петербуржцы
Сбербанк рекордно снизил ставки и первый взнос по ипотеке
Путин заинтересовался уплотнительной застройкой в Петербурге
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Елена Подкаминская выбрала для дочки древнее имя Звезда сериала «Кухня» поделилась подробностями родов.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь