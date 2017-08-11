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06:14 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Свыше 650 домов освободились от воды в Приморье

Вода за сутки покинула 652 жилых дома в 13 населённых пунктах Приморья. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Источник: РИА "Новости"

От воды полностью освободился Октябрьский район. Высокий уровень воды сохраняется ещё в 16 посёлках. Подтопленными остаются Уссурийский городской округ, Михайловский, Хасанский, Надеждинский и Пограничный районы.

В пунктах временного размещения находится 131 человек. За сутки военнослужащие доставили 5 тонн продуктов, 400 литров питьевой воды и пенсии жителям Уссурийского городского округа, сообщили ТАСС в пресс-службе минобороны.

Наводнение, вызванное проходящим мимо Приморья тайфуном Noru, затронуло 34 населённых пункта. Один человек погиб. В регионе действует режим ЧС.

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