Свыше 650 домов освободились от воды в Приморье

Источник: РИА "Новости"

От воды полностью освободился Октябрьский район. Высокий уровень воды сохраняется ещё в 16 посёлках. Подтопленными остаются Уссурийский городской округ, Михайловский, Хасанский, Надеждинский и Пограничный районы.

В пунктах временного размещения находится 131 человек. За сутки военнослужащие доставили 5 тонн продуктов, 400 литров питьевой воды и пенсии жителям Уссурийского городского округа, сообщили ТАСС в пресс-службе минобороны.