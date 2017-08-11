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06:15 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровчанин почти 20 лет скрывался от полиции в Ижевске

Мужчину обвиняют в убийстве, совершённом еще в 1998 году.

В Хабаровске перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в убийстве местного жителя. По версии следователей, преступление было совершено почти 20 лет назад. Всё это время подозреваемый скрывался в Ижевске.

В 1998 году 18 сентября возле железнодорожной станции «Селихино» обвиняемый поссорился с 50-летним мужчиной и выстрелил оппоненту в голову из пистолета ПМ. Ранение оказалось смертельным, несмотря на это, мужчина произвёл ещё один выстрел — пуля попала в затылок. После этого обвиняемый выбросил пистолет и скрылся с места преступления.

По факту убийства правоохранители возбудили уголовное дело, а 43-летнего мужчину объявили в розыск. Оперативно обнаружить его не удалось, местонахождение подозреваемого определили лишь летом 2016 года — до этого времени расследование уголовного дела было приостановлено.

Нашли злоумышленника в Ижевске. Следователи выяснили, что мужчина жил по поддельному паспорту. Во время допросов фигурант уголовного дела сообщил, что действительно стрелял из пистолета в мужчину, но не с целью убийства, а в рамках самообороны. Эта версию следователи опровергли, а обвиняемого заключили по стражу.

Как сообщает пресс-служба следственного комитета СК России по Хабаровскому краю, уголовное дело направлено в суд. Мужчину обвиняют в совершении двух преступлений: «Убийство» и «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов».

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