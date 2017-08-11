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06:20 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Житель Хабаровского края скончался от укуса клеща

Это первый летальный исход за два года.

Житель района им. Полины Осипенко скончался от укуса клеща, как объяснили ИА «Хабаровский край сегодня» в региональном Роспотребнадзоре, у мужчины не было прививки от инфекции.

В 2016 году случаев гибели от клещевого энцефалита в Хабаровском крае зарегистрировано не было. В 2015 из-за укуса клеща умер один человек, еще один случай смерти также фиксировали в 2009 году.

В настоящее время активность опасных насекомых в регионе спала. За прошлую неделю от укуса клеща пострадали 49 человек, всего с начала сезона к врачам обратились 5 569 жителей Хабаровского края.

Специалисты напоминают, что сезон клещей не закончился и при выезде в лес надо соблюдать меры личной безопасности.

 — В случае присасывания клеща необходимо обратиться в медицинскую организацию по месту жительства или в травмпункт, где окажут квалифицированную помощь и примут решение о проведении серопрофилактики, — отметила консультант отдела министерства здравоохранения края Наталья Сатарова. — Для предотвращения присасывания клещей рекомендуется применять репелленты, использовать защитную одежду. Она должна быть однотонной и светлой, это значительно облегчает обнаружение клеща. Во время нахождения в лесопарковой зоне необходимо обеспечить постоянное проведение поверхностных осмотров каждые 10−15 минут, а каждые 1,5 — 2 часа — тщательные осмотры тела со снятием и выворачиванием одежды.

Снятого клеща необходимо отправить на анализ, который определит, является ли насекомое носителем энцефалита. Исследование проводят в учреждении «Хабаровский научно-исследовательский институт микробиологии и эпидемиологии», ул. Шевченко 2.

Напомним, в этом году в регионе зарегистрировано 12 случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом, 42 случая заболевания сибирским клещевым тифом. Как сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», в нынешнем сезоне опасные насекомые проснулись раньше обычного.

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