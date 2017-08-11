В центре Красноярска автобус врезался в «Жигули»

На центральной улице Красноярска автобус столкнулся с «Жигулями». Фото опубликовали очевидцы в соцсетях. Авария с участием общественного транспорта произошла на улице Партизана Железняка в районе «Глазного центра». По сообщению свидетелей, легковой автомобиль притормозил, чтобы пропустить другую машину. В это время сзади ехал автобус № 91. Он не смог остановиться, и столкнулся с «Жигулями». Судя по фото, у ВАЗа серьёзно помялась задняя часть. Пассажиры автобуса не пострадали.