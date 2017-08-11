Жителя Карагандинской области арестовали на 4 суток за неуважение к матери

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения, устраивал скандал со своей матерью, при этом выражался в ее адрес нецензурной бранью.

«В Шетском районном суде рассмотрено административное дело в отношении гражданина К. по части 2 статьи 73 “Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений” КРКоАП. Правонарушитель в течение года подвергался административному взысканию за совершение противоправных действий в сфере семейно-бытовых отношений. Постановлением суда гражданин К. признан виновным. Он подвергнут административному взысканию в виде административного ареста сроком на 4 суток», — сообщили в суде. Постановление суда не вступило в законную силу.