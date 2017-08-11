Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
"На завтраке торговал девицами": Чайковская об отдыхе Листермана
Adidas закрывает розничные магазины в России
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
The Sun опубликовал руководство по выживанию в Третьей мировойБританский таблоид на фоне угроз США и КНДР в адрес друг друга призвал готовиться к войне и опубликовал «официальное руководство по выживанию» при ядерном взрыве
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
В Киеве сказали, на что ополченцы ЛДНР меняют пленных ВСУ – СМИ
Поведение Порошенко в кабине МиГ29 сняли на камеру
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
СМИ: эксперт объяснил, кому принадлежит Керченский пролив
В РФ показали корабль с изгибающейся палубой – СМИ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
8Путин выпустил мальков омуля
07:16 (мск), источник: Tengrinews

Жителя Карагандинской области арестовали на 4 суток за неуважение к матери

Житель Карагандинской области привлечен к административному взысканию за неуважение к матери, передает корреспондент Tengrinews.kz cо ссылкой на пресс-службу Шетского районного суда.

Источник: Tengrinews

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения, устраивал скандал со своей матерью, при этом выражался в ее адрес нецензурной бранью.

«В Шетском районном суде рассмотрено административное дело в отношении гражданина К. по части 2 статьи 73 “Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений” КРКоАП. Правонарушитель в течение года подвергался административному взысканию за совершение противоправных действий в сфере семейно-бытовых отношений. Постановлением суда гражданин К. признан виновным. Он подвергнут административному взысканию в виде административного ареста сроком на 4 суток», — сообщили в суде. Постановление суда не вступило в законную силу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Альпинист попал под камнепад в горах близ Алматы
Трамп поблагодарил Путина за высылку дипломатов из России
Цены на гречку в России могут снизиться вдвое
Генпрокуратура РФ получила доступ к информационной системе ЖКХ
Трамп заявил о намерении ввести режим ЧС в связи с опиоидами
Кит, севший на мель, освободился и ушел в Охотское море
ВКС России получат более 70 единиц авиации до конца года
Над Крымским мостом запретили летать ниже километра
Спорт
20 поводов смотреть новый сезон АПЛ В главных ролях – Антонио Конте, Пеп Гвардиола, Жозе Моуринью, Юрген Клопп и даже «новый Юрген Клопп»
Авто
540 тысяч рублей: новый рекорд транспортного налога на 1 машину Неназванному россиянину придется заплатить полмиллиона рублей за право владеть спорткаром
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК Популярный ведущий опубликовал в соцсети видео, на котором высказал свое мнение по поводу ухода своего коллеги по телеканалу
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Эксперты рассказали, какие квартиры скупают петербуржцы
Сбербанк рекордно снизил ставки и первый взнос по ипотеке
Путин заинтересовался уплотнительной застройкой в Петербурге
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Елена Подкаминская выбрала для дочки древнее имя Звезда сериала «Кухня» поделилась подробностями родов.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь