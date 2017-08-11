Жителя Карагандинской области арестовали на 4 суток за неуважение к матери
Житель Карагандинской области привлечен к административному взысканию за неуважение к матери, передает корреспондент Tengrinews.kz cо ссылкой на
Житель Карагандинской области привлечен к административному взысканию за неуважение к матери, передает корреспондент Tengrinews.kz cо ссылкой на
Мужчина в состоянии алкогольного опьянения, устраивал скандал со своей матерью, при этом выражался в ее адрес нецензурной бранью.
«В Шетском районном суде рассмотрено административное дело в отношении гражданина К. по части 2 статьи 73 “Противоправные действия в сфере