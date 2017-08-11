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06:35 (мск), источник: Восток Медиа

На пляжах Находки исследуют качество морской воды

В июле в трёх рекреационных зонах были обнаружены холерные вибрионы.

Источник: Восток Медиа

В Находке специалисты Роспотребнадзора продолжают исследовать качество морской воды на городских пляжах. Как сообщила сегодня журналисту РИА «Восток-Медиа» начальник территориального отдела Роспотребнадзора по Находкинскому городскому округу Людмила Череванина, пробы берутся не только в зонах отдыха Находки, определённых постановлением главы города от 16 мая, но и во всех популярных местах отдыха жителей и гостей города, независимо от наличия или отсутствия арендаторов пляжей.

«В целом качество воды соответствует норме почти везде, но в июле в воде озера Солёного, в районе устье реки Партизанской и на пляже Песчаный были обнаружены холерные эмбрионы — правда, не классические, вызывающие холеру, а те, что могут спровоцировать появление кишечных инфекций и вызвать диарею. Последние пробы воды в этих водоемах и местах отдыха уже дали нормальные показатели, и опасных холерных и других патогенных бактерий не было зафиксировано», — сообщила Людмила Череванина.

Специалисты Роспотребнадзора с начала пляжного сезона мониторят качество морской воды в бухтах Находки, и на сегодняшний день вполне удовлетворены им. Следить за ситуацией ведомство готово вплоть до 10 сентября.

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