На пляжах Находки исследуют качество морской воды
В июле в трёх рекреационных зонах были обнаружены холерные вибрионы.
В июле в трёх рекреационных зонах были обнаружены холерные вибрионы.
В Находке специалисты Роспотребнадзора продолжают исследовать качество морской воды на городских пляжах. Как сообщила сегодня журналисту РИА «Восток-Медиа» начальник территориального отдела Роспотребнадзора по Находкинскому городскому округу Людмила Череванина, пробы берутся не только в зонах отдыха Находки, определённых постановлением главы города от 16 мая, но и во всех популярных местах отдыха жителей и гостей города, независимо от наличия или отсутствия арендаторов пляжей.
«В целом качество воды соответствует норме почти везде, но в июле в воде озера Солёного, в районе устье реки Партизанской и на пляже Песчаный были обнаружены холерные эмбрионы — правда, не классические, вызывающие холеру, а те, что могут спровоцировать появление кишечных инфекций и вызвать диарею. Последние пробы воды в этих водоемах и местах отдыха уже дали нормальные показатели, и опасных холерных и других патогенных бактерий не было зафиксировано», — сообщила Людмила Череванина.
Специалисты Роспотребнадзора с начала пляжного сезона мониторят качество морской воды в бухтах Находки, и на сегодняшний день вполне удовлетворены им. Следить за ситуацией ведомство готово вплоть до 10 сентября.