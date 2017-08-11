Во Владивостоке пострадал Mercedes известной гламурной персоны
Вечером в полицию позвонил житель одного из домов в центре города и сообщил о повреждении своего автомобиля.
Вечером в полицию позвонил житель одного из домов в центре города и сообщил о повреждении своего автомобиля.
Как рассказал корреспонденту ИА «Deita.ru» источник в правоохранительных органах, мужчина пояснил, что на его припаркованный во дворе
По словам 31-летнего автовладельца, в результате происшествия был поврежден кузов автомобиля, который застрахован по КАСКО. Чтобы зафиксировать причиненный ущерб мужчина вызвал полицейских.
Известно, что хозяин пострадавшего автомобиля является директором имиджевого агентства и организатором различных модных Владивостокских шоу.
Игорь Бегунов.