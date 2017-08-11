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06:39 (мск), источник: ДЕЙТА

Во Владивостоке пострадал Mercedes известной гламурной персоны

Вечером в полицию позвонил житель одного из домов в центре города и сообщил о повреждении своего автомобиля.

Как рассказал корреспонденту ИА «Deita.ru» источник в правоохранительных органах, мужчина пояснил, что на его припаркованный во дворе Mercedes-Benz 2014 года выпуска с подпорной стены упали камни.

По словам 31-летнего автовладельца, в результате происшествия был поврежден кузов автомобиля, который застрахован по КАСКО. Чтобы зафиксировать причиненный ущерб мужчина вызвал полицейских.

Известно, что хозяин пострадавшего автомобиля является директором имиджевого агентства и организатором различных модных Владивостокских шоу.

Игорь Бегунов.

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