В МВД ответили по расследованию в отношении сына Жампозова
В Министерстве внутренних дел Казахстана прокомментировали досудебное расследование в отношении сына погибшего Омирбека Жампозова — Асылжана.
В Министерстве внутренних дел Казахстана прокомментировали досудебное расследование в отношении сына погибшего Омирбека Жампозова — Асылжана.
Как сообщил корреспонденту Tengrinews.kz директор департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев, Жампозов нанес прокурору удар ногой. Это произошло в день, когда было найдено тело его отца.
«В настоящее время в СМИ активно обсуждается вопрос о якобы оказываемом давлении со стороны правоохранительных органов на Жампозова Асылжана — сына погибшего 20 июля текущего года при известных обстоятельствах Жампозова Омирсерика Асыкбековича. Установлено, что Жампозов Асылжан 20 июля 2017 года во время осмотра места происшествия нанес удар ногой в область живота прокурору Целиноградского района. Там же, сын другого обвиняемого по делу угрожал прокурору района убийством», — сообщил Садубаев.
По данным МВД, очевидцами этого стали члены
«20 июля 2017 года данные факты зарегистрированы в ЕРДР и в настоящее время следственное управление ДВД Акмолинской области проводится досудебное расследование по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 380 УК “Применение насилия в отношении представителя власти” и части 2 статьи 409 УК “Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или досудебного расследования”. В связи с похоронной процессией досудебные мероприятия с участием Жампозова Асылжана были отложены. На сегодняшний день статус Жампозова Асылжана по делу не определен,
«Из указанного следует, что расследуемое СУ ДВД области досудебное производство по вышеуказанным фактам, зарегистрированным 20 июля, не связано с тем, что Жампозов Асылжан представляет интересы отца в суде, так как в судебный процесс по делу он вступил только 31 июля текущего года. В настоящее время для объективности досудебного расследования решается вопрос о передаче материалов в производство МВД РК», — резюмировал Алмас Садубаев.
Асылжан Жампозов является сыном Омирбека (Омирсерика) Жампозова, который ранее проходил в качестве подсудимого по уголовному делу по факту хищения бюджетных средств. В день, когда должно было состояться оглашение приговора, Омирбек Жампозов выстрелил в прокурора по делу и скрылся с места происшествия. Позже было найдено тело 61-летнего мужчины. Он покончил жизнь самоубийством. Гособвинитель с ранениями был госпитализирован.