В МВД ответили по расследованию в отношении сына Жампозова

Источник: Tengrinews

Как сообщил корреспонденту Tengrinews.kz директор департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев, Жампозов нанес прокурору удар ногой. Это произошло в день, когда было найдено тело его отца.

«В настоящее время в СМИ активно обсуждается вопрос о якобы оказываемом давлении со стороны правоохранительных органов на Жампозова Асылжана — сына погибшего 20 июля текущего года при известных обстоятельствах Жампозова Омирсерика Асыкбековича. Установлено, что Жампозов Асылжан 20 июля 2017 года во время осмотра места происшествия нанес удар ногой в область живота прокурору Целиноградского района. Там же, сын другого обвиняемого по делу угрожал прокурору района убийством», — сообщил Садубаев.

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По данным МВД, очевидцами этого стали члены следственно-оперативной группы и другие официальные лица, присутствовавшие при осмотре. Факт нанесения удара человеку в форме не отрицает и сам Жампозов.

«20 июля 2017 года данные факты зарегистрированы в ЕРДР и в настоящее время следственное управление ДВД Акмолинской области проводится досудебное расследование по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 380 УК “Применение насилия в отношении представителя власти” и части 2 статьи 409 УК “Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или досудебного расследования”. В связи с похоронной процессией досудебные мероприятия с участием Жампозова Асылжана были отложены. На сегодняшний день статус Жампозова Асылжана по делу не определен, какое-либо обвинение ему не предъявлено», — отметили в ведомстве.

«Из указанного следует, что расследуемое СУ ДВД области досудебное производство по вышеуказанным фактам, зарегистрированным 20 июля, не связано с тем, что Жампозов Асылжан представляет интересы отца в суде, так как в судебный процесс по делу он вступил только 31 июля текущего года. В настоящее время для объективности досудебного расследования решается вопрос о передаче материалов в производство МВД РК», — резюмировал Алмас Садубаев.