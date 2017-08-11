Трое человек пострадали на пожаре в нефтяном «самоваре» в Усть-Куте в Иркутской области

Возгорание нефтяного резервуара с пятью тоннами топлива произошло в Усть-Куте в Иркутской области сегодня, 11 августа. В результате случившегося пострадали трое сотрудников нефтеперерабатывающей компании, их экстренно госпитализировали с различными ожогами. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

В начале 11-го часа в пожарную охрану поступила информация о возгорании резервуара с остатками топлива и существующей угрозе распространения на соседние пять резервуаров.

«Прибывшие на место пожарные в течение часа ликвидировали открытое горение. Трое работников предприятия, пострадавшие в результате возгорания, экстренно доставлены в районную больницу», — рассказали в пресс-службе.