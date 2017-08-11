Трое человек пострадали на пожаре в нефтяном «самоваре» в Усть-Куте в Иркутской области
Работников предприятия доставили в больницу.
Работников предприятия доставили в больницу.
Возгорание нефтяного резервуара с пятью тоннами топлива произошло в
В начале 11-го часа в пожарную охрану поступила информация о возгорании резервуара с остатками топлива и существующей угрозе распространения на соседние пять резервуаров.
«Прибывшие на место пожарные в течение часа ликвидировали открытое горение. Трое работников предприятия, пострадавшие в результате возгорания, экстренно доставлены в районную больницу», — рассказали в
По предварительным данным, пожар произошел