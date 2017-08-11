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07:06 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Трое человек пострадали на пожаре в нефтяном «самоваре» в Усть-Куте в Иркутской области

Работников предприятия доставили в больницу.

Возгорание нефтяного резервуара с пятью тоннами топлива произошло в Усть-Куте в Иркутской области сегодня, 11 августа. В результате случившегося пострадали трое сотрудников нефтеперерабатывающей компании, их экстренно госпитализировали с различными ожогами. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

В начале 11-го часа в пожарную охрану поступила информация о возгорании резервуара с остатками топлива и существующей угрозе распространения на соседние пять резервуаров.

«Прибывшие на место пожарные в течение часа ликвидировали открытое горение. Трое работников предприятия, пострадавшие в результате возгорания, экстренно доставлены в районную больницу», — рассказали в пресс-службе.

По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушений правил безопасности при откачке топлива из резервуара. Благодаря автоматически сработавшей системе орошения и оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений, удалось избежать дальнейшего распространения огня. Площадь пожара составила 110 кв. метров.

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