В Шарыповском районе двое человек пострадали в одиночном ДТП

В Шарыповском районе Красноярского края в районе деревни Едет автомобиль наехал на препятствие. Авария произошла в четверг, 10 августа. Информация о происшествии опубликована в ежедневных сводках КГКУ «Спасатель».

Водитель и пассажир автомобиля оказались зажаты с салоне. Им понадобилась помощь спасателей. Прибывшие на место сотрудники МЧС отключили аккумулятор машины, чтобы избежать возгорания, и с помощью специального оборудования деблокировали пострадавших.

В ГИБДД сообщили, что в сводках за 10 августа в Шарыповском районе зарегистрировано только одно ДТП с пострадавшим. На 2 км дороги «Шарыпово-Назарово» водитель 1959 г. р. на автомобиле Hyundai Solaris не справился с управлением и слетел в кювет. Мужчина получил травмы и был доставлен в больницу. Медосвидетельствование показало, что водитель был трезв.