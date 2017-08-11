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07:07 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Шарыповском районе двое человек пострадали в одиночном ДТП

Пострадавшим понадобилась помощь спасателей.

В Шарыповском районе Красноярского края в районе деревни Едет автомобиль наехал на препятствие. Авария произошла в четверг, 10 августа. Информация о происшествии опубликована в ежедневных сводках КГКУ «Спасатель».

Водитель и пассажир автомобиля оказались зажаты с салоне. Им понадобилась помощь спасателей. Прибывшие на место сотрудники МЧС отключили аккумулятор машины, чтобы избежать возгорания, и с помощью специального оборудования деблокировали пострадавших.

«Выезд по сообщению диспетчера ЕДДС, в районе н.п. Едет произошел наезд на препятствие а/м. Отключение АКБ, извлечение и транспортировка пострадавших. Спасено 2 человека», — говорится в сообщении.

В ГИБДД сообщили, что в сводках за 10 августа в Шарыповском районе зарегистрировано только одно ДТП с пострадавшим. На 2 км дороги «Шарыпово-Назарово» водитель 1959 г. р. на автомобиле Hyundai Solaris не справился с управлением и слетел в кювет. Мужчина получил травмы и был доставлен в больницу. Медосвидетельствование показало, что водитель был трезв.

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