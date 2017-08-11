В Усольском районе из пожара в пятиэтажном доме спасли 11 человек
В Усольском районе из пожара в пятиэтажном доме спасли 11 человек.
В Усольском районе из пожара в пятиэтажном доме спасли 11 человек.
Как 11 августа 2017 года сообщила
Помощь пришла через несколько минут. Огнеборцы по лестничным маршам спасли 11 человек и справились с возгоранием, не дав огню распространиться на соседние квартиры. Специалисты назвали предполагаемую причину пожара — неосторожное обращение с огнем. Соседи также сообщили пожарным, что хозяйка квартиры часто курила в комнате.
Государственные инспекторы по пожарному надзору в очередной раз напоминают о необходимости быть бдительными по отношению к своим соседям, при нарушении правил пожарной безопасности немедленно сообщать о нарушителях на единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Иркутской области: