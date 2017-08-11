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08:14 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Усольском районе из пожара в пятиэтажном доме спасли 11 человек

В Усольском районе из пожара в пятиэтажном доме спасли 11 человек.

Как 11 августа 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, пожар произошел накануне поздно вечером в пятиэтажном панельном доме по улице Маяковского поселка Мишелевка. Вызвали пожарных соседи, почувствовавшие запах гари и дым в подъезде. На тот момент огнем была охвачена однокомнатная квартира на третьем этаже. Хозяйка помещения и еще 30 человек с нижних этажей смогли самостоятельно покинуть дом, однако на верхних этажах оставались люди. Густой едкий дым в подъезде отрезал им путь к выходу.

Помощь пришла через несколько минут. Огнеборцы по лестничным маршам спасли 11 человек и справились с возгоранием, не дав огню распространиться на соседние квартиры. Специалисты назвали предполагаемую причину пожара — неосторожное обращение с огнем. Соседи также сообщили пожарным, что хозяйка квартиры часто курила в комнате.

Государственные инспекторы по пожарному надзору в очередной раз напоминают о необходимости быть бдительными по отношению к своим соседям, при нарушении правил пожарной безопасности немедленно сообщать о нарушителях на единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Иркутской области: 8 (3952) 39−99−99 или в надзорные органы МЧС России по вашему району.

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