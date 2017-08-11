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08:09 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Жителя Березовки осудят за расправу над пенсионерками

Мужчина нападал на пожилых женщин с целью ограбления.

Жителя Березовского района отправят под суд за нападение на двух пенсионерок. В 2013 году 29-летний мужчина хотел забрать ценные вещи и деньги у двух знакомых женщин, но ограбление переросло в жестокую расправу. В итоге он убил 75-летнюю пенсионерку, а второй потерпевшей нанес тяжелые травмы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По данным ведомства, спустя три года мужчина снова совершил преступление. Он напал на очередную знакомую пенсионерку и попытался ее убить.

«Он причинил женщине тяжкий вред здоровью, однако его действия не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам», — говорится в сообщении.

На подозреваемого были заведены уголовные дела по статьям «убийство», «покушение на убийство» и «разбой». Отмечается, что мужчину могут отправить на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

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