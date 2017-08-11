В Омской пятиэтажке в Центральном округе произошёл пожар

В Центральном округе Омска произошёл пожар в пятиэтажке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.

Возгорание произошло 10 августа в панельном доме на четвёртом этаже. Пожар начался в трёхкомнатной квартире. Когда пожарные приехали на место, из окон квартиры шёл дым, также задымление было и в подъезде.

Из квартиры пожарные спасли одного человека. Возможной причиной пожара стала неосторожность при курении.

Пожар повредил внутреннюю отделку комнаты, мебель, вещи. Стены и потолок квартиры полностью закопчены. Таких последствий можно было избежать, если бы в пожарную службу обратились раньше.