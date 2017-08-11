В Омской пятиэтажке в Центральном округе произошёл пожар
Материальный ущерб сейчас устанавливается.
Материальный ущерб сейчас устанавливается.
В Центральном округе Омска произошёл пожар в пятиэтажке. Об этом сообщает
Возгорание произошло 10 августа в панельном доме на четвёртом этаже. Пожар начался в трёхкомнатной квартире. Когда пожарные приехали на место, из окон квартиры шёл дым, также задымление было и в подъезде.
Из квартиры пожарные спасли одного человека. Возможной причиной пожара стала неосторожность при курении.
Пожар повредил внутреннюю отделку комнаты, мебель, вещи. Стены и потолок квартиры полностью закопчены. Таких последствий можно было избежать, если бы в пожарную службу обратились раньше.
На месте работали 11 пожарных, 3 спецмашины, а также одно звено газодымозащитной службы. Материальный ущерб устанавливается. Справиться с огнём удалось за полчаса.