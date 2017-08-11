Нетрезвый омич за рулём «Приоры» врезался в гараж

Пьяный водитель врезался в гараж на 6-й Шинной. Об этом сообщает «Вечерний Омск».

29-летний омич, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль. На ул. 6-я Шинная он не справился с управлением и врезался в металлический гараж.

Медики отвезли травмированного водителя в больницу. Также в ходе разбирательств выяснилось, что мужчина был нетрезв.