В Екатеринбурге взорвался автомобиль с газом

В Екатеринбурге на незаконно работающей газозаправочной станции сгорел и взорвался легковой автомобиль. ЧП, в результате которого получил ожоги человек, произошло вечером 10 августа на улице 2-ая Новосибирская в Чкаловском районе Екатеринбурга, сообщили «АиФ-Урал» в ГУ МЧС по Свердловской области.

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Как уточняет портал Е1, взрыв произошел во время заправки газовых баллонов, которые владелец авто привез в багажнике. При заправке в салоне находился пассажир, которому пришлось выскочить после первого хлопка. Вместе сотрудником газовой станции водителю и его товарищу удалось оттолкнуть горящую машину от резервуара, после чего взорвались сами баллоны, а также бензобак.