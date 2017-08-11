В Екатеринбурге взорвался автомобиль с газом
В результате ЧП едва не произошел взрыв на нелегальной газовой станции.
В результате ЧП едва не произошел взрыв на нелегальной газовой станции.
В Екатеринбурге на незаконно работающей газозаправочной станции сгорел и взорвался легковой автомобиль. ЧП, в результате которого получил ожоги человек, произошло вечером 10 августа на улице 2-ая Новосибирская в Чкаловском районе Екатеринбурга, сообщили «АиФ-Урал» в ГУ МЧС по Свердловской области.
Как уточняет портал Е1, взрыв произошел во время заправки газовых баллонов, которые владелец авто привез в багажнике. При заправке в салоне находился пассажир, которому пришлось выскочить после первого хлопка. Вместе сотрудником газовой станции водителю и его товарищу удалось оттолкнуть горящую машину от резервуара, после чего взорвались сами баллоны, а также бензобак.
На место ЧП прибыла машина огнеборцев, которые компенсировали нарушение правил техники безопасности и отсутствие огнетушителей. В течение нескольких минут остов автомобиля залили пеной. Пострадавшего — кто им оказался не уточняется — отправили в больницу с ожогами. Факт работы нелегальной АГЗС будет проверяться силовиками и противопожарным надзорным ведомством.