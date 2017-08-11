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08:13 (мск), источник: Sputniknews.kz

Альпинисты попали под камнепад в горах Алматы

Спасатели эвакуировали на вертолете туриста, получившего открытый перелом бедра на леднике Туюксу.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 11 авг — Sputnik. Группа альпинистов попала под камнепад во время восхождения в горах Алматы, один из участников похода получил перелом ноги, сообщила официальный представитель городского департамента по ЧС Сандугаш Баймухамбетова.

По ее словам, 7 августа скалолазы туристического клуба «Альпийская роза» отправилась на перевал Иглы Туюксу.

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«О своем восхождении молодые люди никуда не сообщили, понадеявшись на удачу. Во время подъема участники туристического похода попали под камнепад, один из них получил травму», — проинформировала Баймухамбетова.

Вечером 9 августа по телефону родственница одного из альпинистов обратилась к спасателям за помощью, сообщив, что в результате камнепада на перевале Иглы Туюксу турист Евгений Ртищев получил травму и не может самостоятельно спуститься. Необходима была помощь в эвакуации пострадавшего.

Спасатели на вертолете выдвинулись на поиски группы. Крутой склон и ледниковая трещина не позволили экипажу выполнить посадку вертолета непосредственно возле лагеря альпинистов. По этой причине медиков и спасателей высадили в 500 метрах от группы.

При помощи альпинистского снаряжения спасатели добрались до пострадавшего, получившего открытый перелом бедра левой ноги, оказали первую медицинскую помощь. Затем они на транспортировочных носилках в течение полутора часов доставили пострадавшего к вертолету.

Евгению Ртищеву оказали медпомощь в городской клинической больнице № 7 Алматы. В настоящий момент состояние больного оценивается как удовлетворительное, средней тяжести.

Вместе с Ртищевым была эвакуирована и его группа из пяти человек.

Самая высокая точка пика Игл Туюксу находится на высоте 4 213 метров. У подножия Игл находится ледник.

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