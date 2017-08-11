Альпинисты попали под камнепад в горах Алматы
Спасатели эвакуировали на вертолете туриста, получившего открытый перелом бедра на леднике Туюксу.
Спасатели эвакуировали на вертолете туриста, получившего открытый перелом бедра на леднике Туюксу.
АСТАНА, 11 авг — Sputnik. Группа альпинистов попала под камнепад во время восхождения в горах Алматы, один из участников похода получил перелом ноги, сообщила официальный представитель городского департамента по ЧС Сандугаш Баймухамбетова.
По ее словам, 7 августа скалолазы туристического клуба «Альпийская роза» отправилась на перевал Иглы Туюксу.
«О своем восхождении молодые люди никуда не сообщили, понадеявшись на удачу. Во время подъема участники туристического похода попали под камнепад, один из них получил травму», — проинформировала Баймухамбетова.
Вечером 9 августа по телефону родственница одного из альпинистов обратилась к спасателям за помощью, сообщив, что в результате камнепада на перевале Иглы Туюксу турист Евгений Ртищев получил травму и не может самостоятельно спуститься. Необходима была помощь в эвакуации пострадавшего.
Спасатели на вертолете выдвинулись на поиски группы. Крутой склон и ледниковая трещина не позволили экипажу выполнить посадку вертолета непосредственно возле лагеря альпинистов. По этой причине медиков и спасателей высадили в 500 метрах от группы.
При помощи альпинистского снаряжения спасатели добрались до пострадавшего, получившего открытый перелом бедра левой ноги, оказали первую медицинскую помощь. Затем они на транспортировочных носилках в течение полутора часов доставили пострадавшего к вертолету.
Евгению Ртищеву оказали медпомощь в городской клинической больнице № 7 Алматы. В настоящий момент состояние больного оценивается как удовлетворительное, средней тяжести.
Вместе с Ртищевым была эвакуирована и его группа из пяти человек.
Самая высокая точка пика Игл Туюксу находится на высоте 4 213 метров. У подножия Игл находится ледник.