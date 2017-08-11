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08:27 (мск), источник: Губерния онлайн

Уголовник отобрал сумку у жителя Хабаровского края

В поселке Березовый 43-летний мужчина, имеющий криминальное прошлое, напал на местного жителя. Фигурант отобрал у потерпевшего сумку, в которой находились личные вещи и более шести тысяч рублей.

Участковый задержал злоумышленника по горячим следам. Похищенное вернули заявителю, в отношении подозреваемого избрали меру принуждения — обязательство о явке. Возбуждено уголовное дело по факту грабежа, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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