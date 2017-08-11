Уголовник отобрал сумку у жителя Хабаровского края
В поселке Березовый 43-летний мужчина, имеющий криминальное прошлое, напал на местного жителя. Фигурант отобрал у потерпевшего сумку, в которой находились личные вещи и более шести тысяч рублей.
В поселке Березовый 43-летний мужчина, имеющий криминальное прошлое, напал на местного жителя. Фигурант отобрал у потерпевшего сумку, в которой находились личные вещи и более шести тысяч рублей.
Участковый задержал злоумышленника по горячим следам. Похищенное вернули заявителю, в отношении подозреваемого избрали меру принуждения — обязательство о явке. Возбуждено уголовное дело по факту грабежа, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на